Daoust, qui fournit des services ad intérim et de sélection, a été victime d'un virus pendant les vacances de Noël. Il en résulte qu'elle n'a pu payer en temps voulu les salaires de ses collaborateurs.

L'entreprise confirme à Data News que pendant les vacances de Noël, un incident IT a été causé par un virus. Les systèmes internes ont de ce fait connu des problèmes, ce qui s'est traduit par un versement en retard des salaires de son personnel.

La firme a résolu partiellement les problèmes en versant déjà un acompte à ses employés. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, ce qui lui a permis de payer le solde du salaire cette semaine.

Daoust n'a pas révélé quelle sorte de virus il s'agissait. Elle n'a pas donné non plus davantage de détails sur l'incident IT, mais aucune donnée sur ses employés, ses clients ou ses partenaires n'aurait été dérobée. Les systèmes ont été paralysés, mais fonctionnent entre-temps de nouveau correctement.

