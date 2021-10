Avec ce nouvel investissement, la scale-up belge entend financer sa croissance à travers l'Europe.

Sweepatic, dont le siège central se trouve à Louvain, est spécialisée dans ce qu'on appelle l''attack surface management' (ASM), à savoir le passage en revue de l'empreinte numérique d'une entreprise, à la recherche de possibles brèches. Sa solution sécurise les entreprises en surveillant tout ce qui y est connecté à internet. La scale-up lève à présent 2,8 millions d'euros dans le cadre d'une nouvelle phase d'investissement. Le capital émane du Dutch Security Techfund de TIIN Capital, de l'allemande eCapital et de la société d'investissement belge PMV.

Avec cet apport, Sweepatic veut renforcer sa position sur le marché ASM européen. 'Grâce au nouvel investissement, Sweepatic pourra dynamiser davantage encore sa stratégie 'go-to-market' et ses innovations, ainsi que développer des relations durables avec les clients et partenaires", affirme le fondateur et CEO Stijn Vande Casteele dans un communiqué de presse.

