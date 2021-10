Le spécialiste israélien en sécurité dans le nuage Wiz a levé un capital d'un montant de 250 millions de dollars (plus de 216 millions d'euros après conversion). A la clôture de la phase de financement de série C, l'entreprise pèse désormais quelque six milliards de dollars (5,19 milliards d'euros).

La jeune pousse spécialisée en sécurité 'cloud' et établie à Tel Aviv envisage d'investir le montant du capital de série C recueilli dans l'extension du support d'environnements publics où aboutissent toujours plus de charges de travail. Cela vaut pour Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud Platform.

Wiz est dirigée par le CEO Assaf Rappaport. La start-up israélienne, qui vend en direct, mais toujours plus souvent aussi en indirect, concurrence notamment le Prisma Cloud de Palo Alto Networks, Orca Security et Lacework.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

