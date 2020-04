L'entreprise allemande Avira est en grande partie rachetée par Investcorp. La firme de sécurité veut ainsi disposer de plus de moyens pour effectuer elle-même des rachats.

Le montant versé par Investcorp Technology Partners n'a pas été révélé, mais la valeur marchande d'Avira est estimée à quelque 180 millions d'euros. La firme de sécurité allemande existe depuis 2006 sous son appellation actuelle, mais est dans la pratique active depuis 1986 déjà. Elle a été fondée par Tjark Auerbach. Ce dernier restera un important actionnaire de son entreprise. Travis Witteveen en est actuellement le CEO.

Avira est surtout connue par les consommateurs pour son antivirus gratuit. En outre, l'entreprise fournit aussi de la gestion d'identités et d'autres produits de sécurité. Sur le marché professionnel, l'entreprise met à disposition sa technologie sécuritaire en tant que white label pour Novell, IBM, Canonical, Microsoft, NTT et Deutsche Telekom notamment. Elle a aussi Dropbox comme client.

Pour sa part, Investcorp se focalise davantage sur le marché intermédiaire des entreprises technologiques de sécurité et a précédemment déjà investi entre autres dans Sophos et iT-CUBE. En Belgique, la firme est surtout connue pour avoir racheté l'entreprise Securelink en 2015. En 2019, cette dernière fut revendue à Orange.

Selon Techcrunch, ce rachat devrait offrir à Avira davantage de possibilités d'effectuer elle-même des rachats et ce, tant dans sa gamme que sur le plan géographique. La firme allemande est aujourd'hui active en Europe et en Asie, ainsi qu'aux Etats-Unis, mais dans une moindre mesure. Investcorp est fortement présente au Moyen-Orient.

Le montant versé par Investcorp Technology Partners n'a pas été révélé, mais la valeur marchande d'Avira est estimée à quelque 180 millions d'euros. La firme de sécurité allemande existe depuis 2006 sous son appellation actuelle, mais est dans la pratique active depuis 1986 déjà. Elle a été fondée par Tjark Auerbach. Ce dernier restera un important actionnaire de son entreprise. Travis Witteveen en est actuellement le CEO.Avira est surtout connue par les consommateurs pour son antivirus gratuit. En outre, l'entreprise fournit aussi de la gestion d'identités et d'autres produits de sécurité. Sur le marché professionnel, l'entreprise met à disposition sa technologie sécuritaire en tant que white label pour Novell, IBM, Canonical, Microsoft, NTT et Deutsche Telekom notamment. Elle a aussi Dropbox comme client.Pour sa part, Investcorp se focalise davantage sur le marché intermédiaire des entreprises technologiques de sécurité et a précédemment déjà investi entre autres dans Sophos et iT-CUBE. En Belgique, la firme est surtout connue pour avoir racheté l'entreprise Securelink en 2015. En 2019, cette dernière fut revendue à Orange.Selon Techcrunch, ce rachat devrait offrir à Avira davantage de possibilités d'effectuer elle-même des rachats et ce, tant dans sa gamme que sur le plan géographique. La firme allemande est aujourd'hui active en Europe et en Asie, ainsi qu'aux Etats-Unis, mais dans une moindre mesure. Investcorp est fortement présente au Moyen-Orient.