OneWeb, qui avait créé un réseau de satellites pour l'internet mondial, est en faillite, car l'entreprise n'a pu trouver de nouveaux investisseurs.

L'entreprise d'origine londonienne OneWeb avait placé 74 satellites en orbite autour de la Terre dans le but de tisser un réseau mondial de 650 de ces satellites. Elle voulait ainsi fournir une connexion internet au monde entier. C'est donc à présent l'échec. OneWeb s'est plantée au beau milieu d'une phase d'investissement et n'a donc pas réussi à recueillir les fonds nécessaires. Elle en impute partiellement la faute à la crise covid-19, qui a rendu les marchés particulièrement instables. Softbank notamment, l'un des principaux investisseurs dans l'entreprise, n'y a par conséquent plus injecté d'argent. En tout, la firme aéronautique avait récolté quelque 3,4 milliards de dollars dans le cadre de plusieurs phases d'investissement. OneWeb occupait cinq cents personnes et avait mis 74 satellites en orbite autour de la Terre, dont 34 ont été lancés la semaine dernière encore. Quelques dizaines de collaborateurs resteront actifs dans l'entreprise à des fins de maintenance des satellites, et le reste sera licencié.