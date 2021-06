L'entreprise Cranium spécialisée en sécurité et en gestion des données ouvre de nouveaux bureaux à Hasselt. La filiale érigée sur le Corda Campus, où sont établies diverses startups et scale-ups, est déjà la sixième de l'entreprise.

En plus de son siège central situé à Zaventem, Cranium possède des bureaux aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Avec sa nouvelle filiale d'Hasselt, le spécialiste en protection des données vise la poursuite d'une extension internationale vers la région Meuse-Rhin. En même temps, l'entreprise réduit la distance la séparant de ses anciens et nouveaux clients belges, néerlandais et allemands.

Communautés business

'La proximité de nos clients est essentielle pour nous. Le Corda Campus est en outre un endroit accueillant de véritables communautés business, qui se soutiennent mutuellement et s'aident à se développer', déclare Geoffrey Ceunen (deuxième à droite sur la photo), Business Development Manager chez Cranium et force motrice de la nouvelle filiale limbourgeoise.

Cranium s'adresse à divers groupes-cibles, dont les institutions financières, les soins de santé, les firmes de recherche et technologiques, mais aussi le secteur public, la vente au détail et les télécoms. Depuis sa fondation en 2016, l'entreprise est devenue une équipe de plus de 75 juristes et profils IT spécialisés. Conjointement, ils ont déjà finalisé plus de mille projets pour six cents clients internationaux environ.

