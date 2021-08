Au cours du deuxième trimestre de l'année, la société néerlandaise de leasing automobile a pu pleinement profiter de la carence de puces. Comme le secteur automobile éprouve des difficultés de livraison au niveau mondial, LeasePlan a obtenu de bons prix pour des voitures de seconde main.

LeasePlan a vendu au deuxième trimestre plus de 75.000 voitures, contre un peu moins de 58.000 durant la même période de l'année dernière. Son chiffre d'affaires a crû de 12 pour cent à plus de 2,4 milliards d'euros. Le carnet de commandes de LeasePlan n'a encore jamais été aussi rempli. Le parc de la firme de leasing s'est étoffé au deuxième trimestre d'1,6 pour cent à 1,9 million de véhicules.

La société de leasing automobile a clôturé le trimestre sur un bénéfice de 174 millions d'euros. Il s'agit là d'un doublement sur une base annuelle. L'info est cependant quelque peu faussée dans la mesure où l'entreprise était au deuxième trimestre de l'année dernière encore aux prises avec certains problèmes. C'est ainsi que ses agences ont été fermées en avril et en mai 2020 en raison des mesures de confinement en vue d'éviter la propagation du corona.

Plate-forme CarNext

LeasePlan confirme en outre avoir rendu autonome sa plate-forme CarNext de vente de voitures d'occasion. Cette plate-forme de l'occasion a recueilli 400 millions d'euros d'investissement pour poursuivre sa croissance. CarNext est aussi active en ligne en Belgique et possède des showrooms à Aartselaar et à Liège.

'CarNext a développé un modèle commercial entièrement numérique et dispose de la technologie, de l'infrastructure et des voitures nécessaires pour réorienter le marché européen des voitures usagées pesant 400 milliards d'euros', déclare Tex Gunning, le directeur de LeasePlan. CarNext a conclu un accord avec LeasePlan et est ainsi autorisée à vendre 'à long terme' les voitures de seconde main de la firme de leasing.

LeasePlan a vendu au deuxième trimestre plus de 75.000 voitures, contre un peu moins de 58.000 durant la même période de l'année dernière. Son chiffre d'affaires a crû de 12 pour cent à plus de 2,4 milliards d'euros. Le carnet de commandes de LeasePlan n'a encore jamais été aussi rempli. Le parc de la firme de leasing s'est étoffé au deuxième trimestre d'1,6 pour cent à 1,9 million de véhicules.La société de leasing automobile a clôturé le trimestre sur un bénéfice de 174 millions d'euros. Il s'agit là d'un doublement sur une base annuelle. L'info est cependant quelque peu faussée dans la mesure où l'entreprise était au deuxième trimestre de l'année dernière encore aux prises avec certains problèmes. C'est ainsi que ses agences ont été fermées en avril et en mai 2020 en raison des mesures de confinement en vue d'éviter la propagation du corona.LeasePlan confirme en outre avoir rendu autonome sa plate-forme CarNext de vente de voitures d'occasion. Cette plate-forme de l'occasion a recueilli 400 millions d'euros d'investissement pour poursuivre sa croissance. CarNext est aussi active en ligne en Belgique et possède des showrooms à Aartselaar et à Liège.'CarNext a développé un modèle commercial entièrement numérique et dispose de la technologie, de l'infrastructure et des voitures nécessaires pour réorienter le marché européen des voitures usagées pesant 400 milliards d'euros', déclare Tex Gunning, le directeur de LeasePlan. CarNext a conclu un accord avec LeasePlan et est ainsi autorisée à vendre 'à long terme' les voitures de seconde main de la firme de leasing.