Le spécialiste norvégien du nuage Visma rachète Mijnwebwinkel. L'entreprise entend ainsi renforcer sa position dans le domaine de l'e-commerce dans notre pays.

Mijnwebwinkel est une plate-forme d'e-commerce, où les PME en Belgique et aux Pays-Bas peuvent facilement créer un magasin web. Le logiciel est disponible en néerlandais, en français et en anglais. La plate-forme, fondée en 2005, traite quotidiennement des milliers de commandes représentant quelque 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mijnwebwinkel occupe 35 personnes.

Ambition de croissance

Selon Visma, Mijnwebwinkel formera une bonne combinaison avec son logiciel comptable et son programme de gestion de stock Brincr. 'Dans le giron de Visma, nous bénéficierons d'une puissance supplémentaire, afin de mener à bien notre ambition de croissance', déclare Danny de Pee, COO de Mijnwebwinkel. 'Nous poursuivrons notre propre stratégie, tout en profitant de la grandeur d'échelle d'un éditeur de software européen.'

'En rachetant Mijnwebwinkel, nous pourrons désormais aussi proposer une solution d'e-commerce conviviale et faciliter complètement la vie des entrepreneurs dans cette branche', explique John Reynders, Area Director Benelux chez Visma. 'Tous ces entrepreneurs gèrent aussi leur comptabilité et la gestion de leur stock, ce qui nous offrira de belles opportunités en leur proposant nos autres produits en matière par exemple de comptabilité, gestion de stock et logiciels RH et salariaux.'

