Zappware, qui produit des solutions TV numériques, est entièrement rachetée par le fonds d'investissement suisse Reinhart Capital.

Dans le cadre de ce rachat, toutes les actions prendront le chemin du fonds d'investissement, y compris celles de la Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. Zappware existe depuis 2001 et figure depuis 2006 dans le portefeuille de LRM. L'entreprise produit des solutions pour la TV numérique, dont un Sandbox-TV qui a tourné quelque temps chez Data News.

Le nouvel investisseur a installé son siège à Zürich et devrait faire croître l'entreprise à l'échelle internationale. 'Nous sommes très fiers du parcours effectué par Zappware', explique Patrick Vos, CEO de Zappware, par voie d'un communiqué de presse. 'Avec nos produits à succès et notre formidable équipe, nous avons réussi à nous faire connaître auprès de clients satisfaits au niveau mondial. Il est cependant temps à présent de passer à la vitesse supérieure et ce, grâce au soutien par excellence de Reinhart Capital.'

