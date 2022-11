La jeune entreprise belge en logiciels pour agents immobiliers veut s'étendre en France via une nouvelle phase d'investissement.

La startup belge SweepBright récolte 2,3 millions d'euros dans le cadre d'une nouvelle phase d'investissement. L'augmentation de capital émane d'investisseurs existants et sera exploitée pour renforcer la croissance de l'entreprise en Belgique et en France. SweepBright a développé une plate-forme logicielle pour les agents immobiliers.

L'entreprise semble à présent se tourner principalement vers la France, où elle collaborera avec Orpi, un vaste réseau comptant 1.350 agences immobilières. Depuis sa création en 2016, SweepBright a déjà levé quelque 10 millions d'euros tout au long de diverses phases d'investissement, entre autres auprès de Volta Ventures. L'entreprise estime qu'aujourd'hui, dix pour cent environ des transactions immobilières belges sont gérés via sa plate-forme.

