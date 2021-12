Le grand patron de HPE estime que la pénurie actuelle de puces touche à sa fin. Antonio Neri, CEO de l'entreprise technologique, prévoit une nette amélioration du marché d'ici l'été 2022.

Neri s'attend notamment à l'ouverture de nouvelles usines de puces début 2022, ce qui devrait augmenter la capacité de production disponible. Certes les choses ne vont pas être faciles, a-t-il déclaré à la chaîne américaine CNBC, mais cette situation devrait permettre de résoudre certains problèmes d'approvisionnement.

Antonio Neri précise que HPE dispose de sous-traitants dans le monde entier et adapte constamment ses produits. "Nous devenons toujours plus intelligents dans la manière de construire nos produits, dans la composition des matériaux qui composent nos produits et dans le remplacement de composants en cours de route", a-t-il ainsi expliqué.

En collaboration avec Dutch IT Channel

