Quiconque souhaite s'inscrire sur la liste de réserve Qvax pour un vaccin anti-corona, devait mardi vers 15H ronger son frein, puisque plus de trois cent mille personnes formaient la file d'attente. Via une porte dérobée, il est cependant possible de contourner aisément cette dernière.

Après que la liste de réserve Qvax a été ouverte mardi matin, il est apparu que l'intérêt pour cette procédure d'inscription était aussitôt énorme. A 9H30', il y avait déjà plus de 140.000 personnes en attente et lorsque nous avons retenté notre chance à 15H, ce nombre avait plus que doublé. Comme durée d'attente prévue, Qvax citait: 'Plus d'une heure'. Mais cela doit être pris avec les réserves d'usage, puisque le même message était déjà apparu mardi matin, alors qu'il n'y avait encore 'que' vingt mille personnes dans la file.

Pas hermétique

Le système d'attente de Qvax ne semble en tout cas pas complètement hermétique. Au cours de la journée de mardi, on a ainsi découvert sur les médias sociaux plusieurs mentions d'une porte dérobée qui - nous l'avons nous-mêmes testée - semblait encore et toujours fonctionner au moment d'écrire le présent article. Toute personne un tant soit peu habile avec un adblocker, à savoir un petit programme rejetant les publicités indésirables dans les navigateurs, ne doit pas du tout attendre et peut s'enregistrer immédiatement sur le site web. Par souci de clarté, sachez qu'il ne s'agit pas ici d'un rendez-vous pour une vaccination, mais uniquement d'une façon de s'inscrire sur la liste de réserve.

Pour ne pas allonger inutilement la durée d'attente, nous n'allons pas expliquer ici en détail la procédure de contournement de la file. La Task Force Vaccination est au courant de l'existence de la porte dérobée, mais insiste sur le fait que passer avant d'autres personnes en attente n'offre guère d'avantages. 'Tout un chacun sera finalement appelé sur base de son groupe d'âge, des problèmes sanitaires connus et d'autres paramètres. Tout spécialement à l'adresse des jeunes, il est donc à peine sensé de contourner la file d'attente en recourant à un truc. Cela ne fait que rallonger la durée d'attente des gens qui souhaitent encore s'enregistrer', nous dit-on en réaction.

La Task Force Vaccination table sur une réduction de la file d'attente dans les prochains jours et conseille aux utilisateurs de 'ne pas patienter en même temps que des centaines de milliers d'autres'.

Update 07/04/21, 9H00: Depuis ce mercredi matin, la longue file d'attente chez Qvax a quasiment disparu. Les inscriptions se font actuellement quasi sur le champ.

