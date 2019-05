'La dissension règne chez le contrôleur américain du commerce à propos de l'amende à infliger à Facebook'

D'après les rumeurs, les membres du contrôleur américain du commerce ne se sont pas encore mis d'accord à propos de l'amende à infliger à Facebook suite aux scandales en matière de respect de la vie privée causés par l'entreprise de médias sociaux. Selon The New York Times, il y a au sein de la Federal Trade Commission (FTC) un certain désaccord quant à la façon, dont le directeur de Facebook, Mark Zuckerberg, peut être tenu responsable de ces scandales.

