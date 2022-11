La crypto-bourse FTX qui s'est effondrée, prépare un redémarrage sous l'impulsion du gravatier John J. Ray et sollicite l'autorisation auprès de la Justice américaine d'effectuer des méga-versements à d'importants fournisseurs. Elle pourrait ainsi encore être partiellement sauvée, selon Ray. Cela n'empêche qu'un million de clients, d'après une estimation, et d'autres investisseurs ont essuyé des pertes s'exprimant en milliards de dollars.

Il y a plus d'une semaine, on apprenait que cette importante crypto-banque avait aux Etats-Unis sollicité un report de paiement. FTX et des dizaines d'entreprises connexes avaient opté pour ce qu'on appelle Outre-Atlantique la procédure de faillite Chapter 11. Cette procédure permet aux entreprises qui ne peuvent plus faire face à leur obligations financières, de rester encore actives, le temps que les autorités compétentes préparent une vente de l'ensemble ou une réorganisation de certaines composantes.

Le crypto-empire du fondateur Sam Bankman-Fried s'est mis à vaciller sur ses bases suite à la dépréciation de la monnaie émise par FTX, le FTT. En raison de cette chute, la crypto-bourse a connu des problèmes de liquidités. Ensuite, c'est la crypto-bourse concurrente Binance qui annonça vouloir racheter FTX, mais qui y renonca après une vérification diligente. Une grande quantité d'argent des clients de FTX aurait disparu sans aucune trace.

Ray, qui a été nommé à la direction de FTX en vue de sauver ce qui peut encore l'être, déclare que les finances de nombreuses entreprises affiliées à FTX sont encore et toujours en ordre. Selon lui, c'est ce qui ressort d'une enquête réalisée ces derniers jours. Le nouveau patron, un nom très connu parmi les gravatiers d'entreprises américaines en faillite, demande à tous les employés, clients et autres parties intéressées de prendre patience, pendant que lui et son équipe tentent de redresser la situation.

Il y a plus d'une semaine, on apprenait que cette importante crypto-banque avait aux Etats-Unis sollicité un report de paiement. FTX et des dizaines d'entreprises connexes avaient opté pour ce qu'on appelle Outre-Atlantique la procédure de faillite Chapter 11. Cette procédure permet aux entreprises qui ne peuvent plus faire face à leur obligations financières, de rester encore actives, le temps que les autorités compétentes préparent une vente de l'ensemble ou une réorganisation de certaines composantes.Le crypto-empire du fondateur Sam Bankman-Fried s'est mis à vaciller sur ses bases suite à la dépréciation de la monnaie émise par FTX, le FTT. En raison de cette chute, la crypto-bourse a connu des problèmes de liquidités. Ensuite, c'est la crypto-bourse concurrente Binance qui annonça vouloir racheter FTX, mais qui y renonca après une vérification diligente. Une grande quantité d'argent des clients de FTX aurait disparu sans aucune trace.Ray, qui a été nommé à la direction de FTX en vue de sauver ce qui peut encore l'être, déclare que les finances de nombreuses entreprises affiliées à FTX sont encore et toujours en ordre. Selon lui, c'est ce qui ressort d'une enquête réalisée ces derniers jours. Le nouveau patron, un nom très connu parmi les gravatiers d'entreprises américaines en faillite, demande à tous les employés, clients et autres parties intéressées de prendre patience, pendant que lui et son équipe tentent de redresser la situation.