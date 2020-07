L'utilisation de l'appli de clavardage (chat) Snapchat a certes de nouveau augmenté ce dernier trimestre, du fait notamment que beaucoup de gens étaient en confinement chez eux durant la crise du corona. Mais l'augmentation du nombre d'utilisateurs a cependant été moins forte que ce qu'avait prévu la société-mère Snap.

Le fait que la progression n'ait pas été aussi rapide qu'espéré, est une désillusion, selon les connaisseurs. A la clôture de la bourse de New York, le cours de l'action Snap a de ce fait fortement chuté.

Snap a annoncé qu'en moyenne, 238 millions de personnes utilisent l'appli. C'est 9 millions de plus que lors des trois mois précédents. Mais Snap avait préalablement annoncé qu'elle s'attendait à ce que 239 millions d'utilisateurs actifs au quotidien emploient l'appli.

Le trimestre écoulé, les rentrées ont cependant crû de pas moins de 17 pour cent sur une base annuelle pour dépasser les 454 millions de dollars. Snap a profité notamment du fait que beaucoup d'entreprises ont eu recours à Snapchat pendant le confinement dû au coronavirus, pour promouvoir leurs produits. Mais Snap encaissa aussi une perte plus importante entre autres parce qu'elle consacre encore et toujours beaucoup d'argent à des investissements. Le manque à gagner trimestriel a approché les 326 millions de dollars, par comparaison avec un peu plus de 255 millions de dollars au deuxième trimestre de l'année dernière.

