Un tribunal sud-coréen a établi un mandat d'arrêt à l'encontre de Do Kwon. L'homme est considéré par la crypto-communauté comme co-responsable du récent crash sur les marchés de monnaies numériques.

Do Kwon est co-fondateur et CEO de Terraform Labs, l'entreprise à l'initiative des crypto-devises Terra Luna et TerraUSD. En mai dernier, la valeur de Terra Luna a régressé de pas moins de 99%. Sa monnaie-soeur TerraUSD, une soi-disant 'stablecoin', s'est également écroulée, ce qui n'était en principe pas possible. Les 'stablecoins' lient en effet leur valeur à une monnaie plutôt stable, en l'occurrence le dollar, et tentent de la conserver par l'achat et la vente d'autres biens.

Le crash spectaculaire provoqua également de l'inquiétude sur les bourses numériques et la chute de plusieurs devises, dont de grands noms tels le bitcoin. La plupart des crypto-monnaies ne sont du reste encore et toujours pas sorties de cette crypto-dépression.

Selon la justice sud-coréenne, Terraform Labs a enfreint les règles en vigueur sur les marchés financiers. Kwon séjournerait toutefois à Singapour, où son entreprise est établie. Or ce pays n'a pas d'accord d'extradition avec la Corée du Sud. En plus de Kwon, la justice coréenne souhaiterait arrêter cinq autres personnes impliquées dans cette affaire.

Do Kwon est co-fondateur et CEO de Terraform Labs, l'entreprise à l'initiative des crypto-devises Terra Luna et TerraUSD. En mai dernier, la valeur de Terra Luna a régressé de pas moins de 99%. Sa monnaie-soeur TerraUSD, une soi-disant 'stablecoin', s'est également écroulée, ce qui n'était en principe pas possible. Les 'stablecoins' lient en effet leur valeur à une monnaie plutôt stable, en l'occurrence le dollar, et tentent de la conserver par l'achat et la vente d'autres biens.Le crash spectaculaire provoqua également de l'inquiétude sur les bourses numériques et la chute de plusieurs devises, dont de grands noms tels le bitcoin. La plupart des crypto-monnaies ne sont du reste encore et toujours pas sorties de cette crypto-dépression.Selon la justice sud-coréenne, Terraform Labs a enfreint les règles en vigueur sur les marchés financiers. Kwon séjournerait toutefois à Singapour, où son entreprise est établie. Or ce pays n'a pas d'accord d'extradition avec la Corée du Sud. En plus de Kwon, la justice coréenne souhaiterait arrêter cinq autres personnes impliquées dans cette affaire.