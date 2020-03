Cloud Next, la conférence numérique de Google prévue pour début avril, n'aura pas non plus lieu.

La conférence physique avait été annulée il y a quelques semaines déjà et remplacée par une version numérique. Aujourd'hui, Google annonce que cette dernière est également postposée à une date non encore fixée. "Nous choisirons une nouvelle date, lorsque nous aurons une meilleure vision de la situation en constante évolution", indique l'entreprise dans un communiqué posté sur son blog.

Au moment où la conférence physique avait été supprimée, les mesures pour endiguer la propagation du Covid-19 n'étaient pas encore aussi strictes qu'elles le sont actuellement, et la tenue d'une conférence numérique semblait donc acceptable. Mais à présent, il est recommandé dans plusieurs pays, dont les Etats-Unis, de réduire le plus possible les contacts, ce qui s'avère moins pratique aussi pour un événement numérique.

