La conférence annuelle des jeux vidéo E3 organisée à Los Angeles serait annulée par crainte du nouveau coronavirus. Voilà ce qu'annonce Ars Technica sur base de sources au sein de l'organisation. La nouvelle n'a cependant pas encore été officiellement confirmée.

L'entreprise de production de jeux Devolver Digital a évoqué plus ou moins cette suppression en annonçant sur Twitter que tout un chacun pouvait annuler ses déplacements en avion et ses réservations en hôtel.

L'E3 aurait cette année dû avoir lieu du 9 au 11 juin. Les firmes de jeux présentent lors de cette conférence leurs tout nouveaux jeux et consoles.

L'entreprise de production de jeux Devolver Digital a évoqué plus ou moins cette suppression en annonçant sur Twitter que tout un chacun pouvait annuler ses déplacements en avion et ses réservations en hôtel.L'E3 aurait cette année dû avoir lieu du 9 au 11 juin. Les firmes de jeux présentent lors de cette conférence leurs tout nouveaux jeux et consoles.