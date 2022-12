La Commission mise sur les drones: un marché à 14,5 milliards d'ici 2030

Entouré du bon cadre législatif, "le marché des drones pourrait valoir 14,5 milliards d'euros d'ici 2030 et créer 145.000 nouveaux emplois dans l'UE", indique mardi la commissaire européenne Adina Valean. La Commission européenne a adopté dans ce but une "mise à jour" de sa stratégie autour des drones, avec pour objectif, selon les mots de la commissaire, de mettre en place un "environnement de business durable et prévisible pour le développement de drones innovants et des services par drones".