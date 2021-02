L'Europe doit investir 'significativement' plus dans la 5G, afin d'exploiter toutes les possibilités innovantes de la technologie. Si tel n'est pas le cas, la différence avec les Etats-Unis deviendra trop importante. Voilà ce qui ressort d'une nouvelle étude effectuée par la Commission européenne (CE) et la Banque européenne d'investissement (BEI).

L'étude montre qu'il existe une grande divergence entre le montant financier investi par les Etats-Unis dans la 5G et les investissements européens. Cet écart oscillerait annuellement entre 4,6 et 6,6 milliards d'euros et aurait un impact sur le développement rapide de la 5G en Europe. 'Notre continent risque d'être distancé dans la course au leadership pour la 5G', indique la BEI.

La CE va examiner les mesures à prendre pour réduire l'écart entre les Etats-Unis et l'Europe. Les investissements publics devraient servir de catalyseur pour le capital-risque.

Petites entreprises

'Ce sont précisément les petites entreprises qui pourront profiter de la migration vers la 5G', précise Teresa Czerwińska, vice-présidente la BEI. 'Nous avons besoin de la flexibilité et de la créativité de ce genre d'entreprises pour nous assurer que l'Europe ne manquera pas le bateau.' L'étude indique que les PME et les jeunes pousses ne savent pas bien vers quelles possibilités de financement européen elles peuvent se tourner pour ce qui est de la 5G.

Selon les enquêteurs, la 5G représente un facteur important pour conserver la puissance concurrentielle européenne et pour générer de la croissance économique. L'autonomie numérique européenne est également citée comme un véritable fer de lance.

