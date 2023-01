La Commission européenne prépare une liste d'objections au rachat du développeur de jeux Activision Blizzard par Microsoft. Elle invite Microsoft à prendre davantage d'engagements et à conclure des accords contraignants.

Voilà ce que révèle l'agence de presse Reuters sur base de sources proches du dossier. Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft inquiète l'Union européenne. Elle craint que le géant technologique américain ne rende les jeux du développeur disponibles exclusivement ou plutôt pour ses consoles de jeu Xbox.

Début de l'année passée, Microsoft avait annoncé vouloir reprendre Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. Il s'agirait ainsi de l'un des rachats les plus volumineux de l'histoire du secteur technologique, puisqu'il se classerait dans le top cinq.

Microsoft avait précédemment déjà pris des engagements et promis notamment de ne pas léser la concurrence. Ce n'était cependant pas suffisant pour apaiser les inquiétudes européennes. La Commission décidera d'ici le 11 avril au plus tard si le rachat pourra avoir lieu.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

