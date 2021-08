Le Congrès Populaire National Chinois a voté une loi destinée à mieux protéger la confidentialité des citoyens en ligne. Les règles entreront en vigueur le 1er novembre, selon l'agence de presse d'Etat Xinhua.

La loi sur le respect de la vie privée représente un nouvel effort de Pékin en vue de réglementer le secteur technologique. La proposition de loi avait été rendue publique fin avril déjà. Cette loi imposera aux entreprises des règles encore plus strictes. C'est ainsi que le traitement des données personnelles devra se limiter à un objectif 'clair et raisonnable'. La loi fixera aussi les conditions dans lesquelles les entreprises pourront collecter des données personnelles, dont l'obtention d'une autorisation de la part de la personne concernée. Les nouvelles règles prévoient également des directives pour la protection des données, lorsque celles-ci seront transférées à l'étranger.

La loi stipule aussi que ceux qui traiteront les données personnelles, devront désigner quelqu'un qui sera chargé de leur sécurisation. Cette personne devra exécuter des contrôles périodiques pour s'assurer que la loi est bien respectée.

Pékin est depuis quelque temps déjà occupé à mettre en oeuvre une réglementation plus rigoureuse vis-à-vis de la position dominante des grandes entreprises telles Tencent et Alibaba. Ces derniers temps, plusieurs entreprises ont été épinglées pour avoir notamment enfreint les règles de la concurrence et du traitement des données des utilisateurs.

Source: ANP

La loi sur le respect de la vie privée représente un nouvel effort de Pékin en vue de réglementer le secteur technologique. La proposition de loi avait été rendue publique fin avril déjà. Cette loi imposera aux entreprises des règles encore plus strictes. C'est ainsi que le traitement des données personnelles devra se limiter à un objectif 'clair et raisonnable'. La loi fixera aussi les conditions dans lesquelles les entreprises pourront collecter des données personnelles, dont l'obtention d'une autorisation de la part de la personne concernée. Les nouvelles règles prévoient également des directives pour la protection des données, lorsque celles-ci seront transférées à l'étranger.La loi stipule aussi que ceux qui traiteront les données personnelles, devront désigner quelqu'un qui sera chargé de leur sécurisation. Cette personne devra exécuter des contrôles périodiques pour s'assurer que la loi est bien respectée.Pékin est depuis quelque temps déjà occupé à mettre en oeuvre une réglementation plus rigoureuse vis-à-vis de la position dominante des grandes entreprises telles Tencent et Alibaba. Ces derniers temps, plusieurs entreprises ont été épinglées pour avoir notamment enfreint les règles de la concurrence et du traitement des données des utilisateurs.Source: ANP