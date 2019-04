La Chine entend bannir l'extraction de crypto-espèces

La Chine, un pays caractérisé par l'une des plus importantes industries de chaînes de blocs et de crypto-monnaies au monde, veut bannir l'extraction de bitcoins et d'autres espèces virtuelles sous prétexte que le 'cryptomining' aurait un aspect pollueur.