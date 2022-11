Les autorités chinoises ont décrété mercredi le confinement de la zone autour de la plus grande usine d'iPhone au monde, après la découverte d'un foyer de cas de Covid sur le site industriel.

La zone économique autour de l'aéroport de Zhengzhou (centre), où se trouve l'usine gérée par le groupe taïwanais Foxconn, devra observer un confinement de sept jours, selon un communiqué officiel. L'usine, qui emploie plus de 200.000 personnes, est affectée depuis mi-octobre par des cas positifs au Covid-19.

Des images sur les réseaux sociaux ont montré ce week-end certains employés s'enfuir de l'usine par-dessus un grillage, pour ensuite rentrer à pied chez eux. Des vidéos d'employés se plaignant de leurs conditions de travail et d'un manque de protection face au virus ont également été partagées.

À compter de ce mercredi, les habitants de la zone économique "ne doivent pas quitter leur domicile" sauf raison impérative, ont indiqué les autorités locales. La Chine est la dernière grande économie à appliquer une politique zéro Covid, qui se traduit par des confinements à répétition, des tests PCR quasi obligatoires plusieurs fois par semaine et le placement en quarantaine des personnes issues de zones à risques.

La zone économique autour de l'aéroport de Zhengzhou (centre), où se trouve l'usine gérée par le groupe taïwanais Foxconn, devra observer un confinement de sept jours, selon un communiqué officiel. L'usine, qui emploie plus de 200.000 personnes, est affectée depuis mi-octobre par des cas positifs au Covid-19.Des images sur les réseaux sociaux ont montré ce week-end certains employés s'enfuir de l'usine par-dessus un grillage, pour ensuite rentrer à pied chez eux. Des vidéos d'employés se plaignant de leurs conditions de travail et d'un manque de protection face au virus ont également été partagées.À compter de ce mercredi, les habitants de la zone économique "ne doivent pas quitter leur domicile" sauf raison impérative, ont indiqué les autorités locales. La Chine est la dernière grande économie à appliquer une politique zéro Covid, qui se traduit par des confinements à répétition, des tests PCR quasi obligatoires plusieurs fois par semaine et le placement en quarantaine des personnes issues de zones à risques.