Des chercheurs d'une grande université chinoise proche de Pékin ont mis au point un bras robotisé spécial, qui devrait aider dans la lutte contre le coronavirus. Le robot est en effet à même de prélever des échantillons de salive, d'effectuer des échographies et de passer en revue les organes des patients.

L'appareil est équipé de roulettes et de caméras et peut se désinfecter de lui-même. Grâce au robot, les médecins ne doivent plus se trouver dans le même espace que le patient. 'Le virus est simplement trop contagieux', déclare le professeur Zheng de l'université de Tsinghua. 'Voilà pourquoi nous confions désormais les tâches les plus dangereuses aux robots.'

Si tout se déroule comme prévu, quelques robots effectueront dimanche leur première journée de travail. Certains médecins émettent cependant la critique, selon laquelle les robots ne seraient guère apaisants pour les malades.

