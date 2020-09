La Chine plaide en faveur d'une norme internationale dans le domaine de la protection des données. Il s'agit là d'une réaction aux accusations américaines, selon lesquelles des services tels TikTok et WeChat partageraient les informations des utilisateurs avec Pékin.

Le gouvernement chinois a élaboré des règles pour éviter que des autorités étrangères puissent dérober des données d'autres pays. Pékin se targue de vouloir améliorer ainsi la collaboration internationale 'à une époque, où des pays individuels en harcèlent d'autres et font la chasse à des entreprises', explique le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi.

Liste noire

Le président américain Donald Trump a mis non seulement TikTok, mais aussi Huawei et Tencent sur une liste noire, parce que ces entreprises représenteraient un danger pour la sécurité nationale américaine. Le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a jusqu'au 15 septembre pour revendre la branche américaine de l'appli vidéo populaire. Si tel n'est pas le cas, TikTok sera interdite aux Etats-Unis.

Les règles internationales élaborées par la Chine s'inscrivent dans la tradition de tenter de maîtriser les flux d'informations entrant dans le pays. Le gouvernement chinois contrôle et censure internet et limite depuis des années déjà notamment l'accès à Twitter et à Facebook.

