A Veghel aux Pays-Bas, la chaîne de supermarchés Jumbo a commencé à tester un caddie intelligent. Des caméras embarquées enregistrent automatiquement les produits qui y sont déposés.

Selon Jumbo, le caddie intelligent représente la prochaine étape après l'auto-scannage. En plus des caméras, le caddie est aussi équipé d'un grand écran qui permettra dans le futur aux clients de payer leurs achats. Actuellement, cette option n'est pas encore opérationnelle, parce que la chaîne de supermarchés souhaite d'abord analyser plus avant la valeur ajoutée du caddie intelligent. Par contre, les clients peuvent dorénavant voir directement le montant de ce qu'ils ont acheté et quels produits sont en promotion.

Jetés dans le caddie

Harm van Gruythuisen est 'expert en optimalisation' chez Jumbo. Il a testé le caddie et se montre enthousiaste: 'Même lorsque les produits achetés sont jetés dans le caddie, ils sont correctement enregistrés.' Et c'est précisément quand van Gruythuisen dépose soigneusement ses achats dans le caddie qu'il observe un problème. 'Il faudra arranger cela', réagit-il.

Van Gruythuisen envisage aussi de nombreuses possibilités pour l'écran équipant le caddie. Il pourrait afficher des pop-ups (fenêtres émergentes) de produits susceptibles d'intéresser le client ou de l'aider à chercher des produits dans le magasin. Actuellement, Jumbo est encore occupée à effectuer des tests à petite échelle et déclare ne pas encore pouvoir tirer des conclusions à propos de l'utilisation finale du caddie intelligent.

Dans notre pays, la chaîne de supermarchés néerlandaise dispose aujourd'hui de huit succursales situées à Deurne, Ranst, Pelt, Rijkevorsel et Lanaken notamment. Cette année, elle souhaite encore ouvrir dix autres magasins en Belgique.

