La chaîne américaine de cinémas AMC envisage d'ici la fin de l'année d'accepter le bitcoin comme moyen de paiement. Voilà ce qu'a déclaré son directeur Adam Aron dans le cadre d'explications données à propos des chiffres trimestriels de son entreprise. Le bitcoin est en train de progresser ces dernières semaines.

La valeur de cette importante crypto-monnaie a ainsi crû de dix-neuf pour cent la semaine passée. Le bitcoin vaut à présent quasiment 46.000 dollars. Il n'empêche qu'il est encore très loin du pic qu'il avait atteint mi-avril. A l'époque, il était négocié à quasiment 65.000 dollars.

Ensuite, le cours a fortement chuté. Selon des experts, ce recul était notamment dû au fait que Tesla a renoncé à accepter les paiements en bitcoins pour des raisons de préoccupations environnementales. De plus, le gouvernement chinois décida de se montrer très strict vis-à-vis des extracteurs de bitcoins comme on les appelle. Entre-temps, le sentiment a changé, mais à en croire des crypto-connaisseurs, il subsiste pas mal d'incertitude sur ce marché.

Action Reddit

AMC a annoncé cette semaine des résultats meilleurs qu'attendu. Il n'empêche que les salles de cinéma sont encore et toujours nettement moins fréquentées qu'avant la propagation du coronavirus. Quoi qu'il en soit, l'action AMC se négociait hier mardi à une valeur en forte hausse avant l'ouverture des bourses américaines.

AMC est ce qu'on appelle une action Reddit, tirée du nom du forum internet Reddit, où les investisseurs s'incitent mutuellement à acheter massivement certaines actions. Les petits investisseurs particuliers avaient plus tôt cette année déjà fait nettement grimper la valeur boursière de l'entreprise et infligèrent ainsi de fortes pertes aux investisseurs professionnels, qui spéculent sur une chute des cours, ce qu'on appelle en jargon des 'shortsellers' (vendeurs au cours du jour).

