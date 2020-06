Les clients de la CBC pourront désormais payer sans contact avec un wearable. Il s'agit entre autres de montres connectées, bracelets, bagues et porte-clés intégrant la technologie NFC et susceptibles d'être utilisés dans tous les magasins et avec tous les terminaux acceptant les paiements sans contact.

Fin 2018 déjà, la CBC lançait un projet-pilote avec des wearables. A l'époque, la banque avait permis à mille clients d'effectuer pendant un an des paiements au moyen de bagues, bracelets, montres et porte-clés. 'Leurs réactions furent tellement positives que la CBC décida de permettre à l'ensemble de ses clients de payer avec un wearable à partir de la seconde moitié de 2020', apprend-on. En outre, plus de nonante pour cent des terminaux de paiement en Belgique seraient entre-temps équipés de la technologie requise.

En croissance suite au corona

Le paiement sans contact est en croissance ces derniers mois suite à la pandémie du corona. A la CBC, le nombre de transactions effectuées sans contact a ainsi progressé de 21,53 pour cent en janvier jusqu'à 41,11 pour cent en mai.

Il s'agit certes assez souvent de faibles montants: c'est ainsi que les paiements sans contact n'ont même pas représenté un cinquième du montant total dépensé. Les clients CBC qui veulent activer leur wearable, doivent le faire via l'appli CBC Mobile.

Fin 2018 déjà, la CBC lançait un projet-pilote avec des wearables. A l'époque, la banque avait permis à mille clients d'effectuer pendant un an des paiements au moyen de bagues, bracelets, montres et porte-clés. 'Leurs réactions furent tellement positives que la CBC décida de permettre à l'ensemble de ses clients de payer avec un wearable à partir de la seconde moitié de 2020', apprend-on. En outre, plus de nonante pour cent des terminaux de paiement en Belgique seraient entre-temps équipés de la technologie requise.En croissance suite au coronaLe paiement sans contact est en croissance ces derniers mois suite à la pandémie du corona. A la CBC, le nombre de transactions effectuées sans contact a ainsi progressé de 21,53 pour cent en janvier jusqu'à 41,11 pour cent en mai.Il s'agit certes assez souvent de faibles montants: c'est ainsi que les paiements sans contact n'ont même pas représenté un cinquième du montant total dépensé. Les clients CBC qui veulent activer leur wearable, doivent le faire via l'appli CBC Mobile.