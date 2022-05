Boeing a jeudi soir lancé avec succès sa capsule Starliner. Cette dernière est partie à 18H54' (heure locale) précisément de la base de lancement de Cap Canaveral en Floride pour un vol d'essai non-habité en direction de la station spatiale internationale ISS. Deux tentatives précédentes avaient échoué.

Selon toute attente, la capsule s'arrimera à l'ISS durant la nuit de vendredi à samedi et y restera quelques jours, après quoi elle reviendra sur Terre. Si l'ensemble de cette mission est couronnée de succès, il s'ensuivra sans doute un premier vol avec équipage de la Starliner fin de cette année ou début de l'an prochain.

Problèmes logiciels

En 2021, un lancement planifié de la capsule Starliner avait été postposé en raison de difficultés techniques. En 2019, Boeing avait réussi à la faire décoller, mais à cause de problèmes logiciels, la Starliner n'avait à l'époque pas pu rejoindre l'ISS, et la capsule avait dû revenir sur Terre au bout de 48 heures dans l'espace.

Tout comme sa concurrente SpaceX d'Elon Musk, la firme Boeing a signé un contrat avec l'organisation aéronautique américaine NASA pour emmener des équipages et de l'approvisionnement vers l'ISS. SpaceX a déjà effectué avec succès quatre missions de ce genre.

