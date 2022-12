Après un vol d'essai de plus de trois semaines autour de la lune, le nouveau vaisseau spatial américain Orion a effectué son retour sur Terre. La capsule Orion, à bord de laquelle se trouvaient trois mannequins truffés de capteurs, a atterri à 18H40' (heure belge).

C'est à l'aide de parachutes qu'Orion a atterri dans l'Océan Pacifique, au large de la péninsule mexicaine de Baja California. L'agence spatiale américaine NASA a ainsi fait la démonstration de la façon dont les futurs astronautes pourront effectuer en toute sécurité leur voyage de retour de la lune vers la Terre.

Orion avait été lancée le 16 novembre après des années de préparatifs. Le vaisseau spatial est dans quelque temps censé amener de nouveau des astronautes sur la lune et en revenir. Pour tester tous les systèmes, il a cette fois fait le tour de la lune sans équipage. Cela faisait un peu plus d'une semaine qu'il avait entamé son vol de retour. Selon la NASA, le vaisseau a fait mieux que prévu.

Orion se compose de deux parties. A l'avant, il y a la partie américaine qui accueille l'équipage, alors qu'à l'arrière, la partie européenne, se trouvent la propulsion et les panneaux solaires néerlandais générant l'électricité. Les deux parties se sont séparées juste avant de rentrer dans l'atmosphère. La partie européenne s'est consumée dans celle-ci, alors que la partie américaine a ralenti et a plongé dans l'océan comme prévu.

