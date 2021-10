La capsule de Blue Origin avec quatre passagers à bord, dont William Shatner qui a incarné le capitaine Kirk dans la série culte Star Trek, a atterri mercredi dans l'ouest du Texas après un voyage de quelques minutes dans l'espace.

L'acteur canadien est devenu à 90 ans la personne la plus âgée à atteindre l'ultime frontière, et a vécu dans l'espace "l'expérience la plus intense" de sa vie, selon l'AFP. "Ce que vous m'avez donné est l'expérience la plus intense que je puisse imaginer. Je suis tellement ému par ce qui vient de se passer. C'est extraordinaire", a-t-il déclaré, en sortant de la capsule de Blue Origin, à Jeff Bezos, fondateur de l'entreprise, qui l'accueillait.

Il s'agissait du deuxième vol habité de la fusée de l'entreprise du milliardaire Jeff Bezos, qui entend s'imposer comme un acteur incontournable dans le secteur convoité du tourisme spatial. À bord se trouvaient également deux entrepreneurs ayant payé pour le voyage, et une responsable de Blue Origin. Jeff Bezos avait lui aussi fait le voyage vers l'espace à bord de ce véhicule en juillet.

La fusée a décollé mercredi à la verticale, puis la capsule s'est détachée en vol, et ainsi propulsée, a dépassé la ligne de Karman qui marque, à 100 km d'altitude, la frontière de l'espace selon la convention internationale. Elle a ensuite entamé une chute libre pour retomber sur Terre, freinée notamment par trois immenses parachutes. Le vol a, au total, duré seulement une dizaine de minutes.

Star Trek, diffusée à partir de 1966 pour seulement trois saisons, relatait les aventures du vaisseau USS Enterprise, lancé dans une mission d'exploration interstellaire. La série est devenue culte pour les amateurs de science-fiction, dont Jeff Bezos. Diffusée au moment des débuts de la conquête spatiale, avant que les Américains ne mettent le pied sur la Lune, elle avait également permis de susciter l'intérêt de la nation - et du monde - pour le programme de la Nasa.

