La Belgique reçoit huit millions d'euros de l'UE pour quatre projets 5G. Ce faisant, le Westhoek, Wavre et le Westerschelde entre autres devraient être mieux connectés. La ministre des télécommunications Petra De Sutter investira pour sa part dans un centre d'expertise pour quiconque a des questions à poser à propos de la 5G et de la fibre optique.

L'argent provient de Connecting Europe Facility (CEF), un fonds de l'UE ciblant les projets numériques. Pour notre pays, quatre projets ont été sélectionnés.

Le plus important s'appelle Flanders Smart Fields et verra les hôpitaux de la région du Westhoek être connectés à la 5G pour ainsi pouvoir transférer des échantillons de laboratoire au moyen de drones. Cette région dispose en effet historiquement d'une piètre couverture tant en 3G qu'en 4G, parce qu'elle ne constitue pas une priorité en raison de sa faible densité de population. Le puissant signal 5G devrait y améliorer la numérisation. C'est dans ce but que l'Europe attribue 4 millions d'euros à la Belgique.

Trois autres millions sont alloués à G connectivity for Wavre pour le déploiement d'un réseau 5G dans la ville de Wavre et à proximité.

Le troisième projet, 5G Estuary, reçoit 300.000 euros dans une première phase. Il s'agit ici d'un projet de recherche visant à déterminer comment la 5G pourrait accélérer la numérisation dans la région de l'Escaut Occidental. Ce projet d'Orange Belgium et de KPN porte surtout sur le trafic maritime. La recherche durera une demi-année et sera publiée mi-2023.

Enfin, un million d'euros est alloué à GUIDE, à savoir une communauté de parties prenantes soucieuses d'améliorer la collaboration entre différents projets CEF et de collecter des données.

Ouverture d'un centre d'expertise haut débit

En même temps que les projets, la ministre des télécommunications Petra De Sutter inaugure un Broadband Competence Office. Il s'agit d'un centre d'expertise s'adressant aux citoyens, entreprises et pouvoirs publics qui se posent des questions à propos de la 5G et de la fibre optique. Des spécialistes juridiques, techniques et financiers répondront aux demandes de ceux qui, par exemple, sont confrontés à des démarches administratives en vue d'installer eux-mêmes la fibre.

Le gouvernement fédéral y allouera quatre millions d'euros, sans compter une collaboration avec des centres similaires en Europe, afin d'échanger les meilleures pratiques. Concrètement, le Broadband Competence Office dépendra du SPF Economie, et le cabinet de consultance Deloitte accompagnera les activités durant trois ans.

