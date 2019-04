La Belgique compte 4.382.123 connexions internet

Notre pays compte un peu plus de 4,3 millions de connexions internet actives. Ce nombre croît progressivement, surtout au niveau des entreprises.

Au quatrième trimestre de 2018, on recensait 4.382.123 connexions internet actives, soit 2,22 pour cent de plus que durant la même période de 2017, ou encore 0,74 pour cent de plus qu'au troisième trimestre de 2018. Voilà ce qu'a déterminé l'ISPA, l'association sectorielle qui représente les principaux fournisseurs internet fixes.

En net, ce sont 95.340 connexions qui sont venues s'ajouter par rapport à il y a un an.

Sur le marché des entreprises, la progression est un peu plus forte, puisque le nombre de connexion a crû de 3,63 pour cent à 431.270 par rapport à il y a un an. En nombres absolus, cela représente 15.090 connexions supplémentaires.

La quantité de connexions internet dans notre pays progresse depuis quelque temps déjà à un rythme faible, mais stable. Cela est surtout dû au fait que la plupart des ménages et des entreprises disposent aujourd'hui d'une connexion à haut débit. Jusqu'il y a quelques années encore, on établissait une différence entre les connexions à haut débit et commutées, mais ces dernières sont aujourd'hui quasiment passées de vie à trépas.