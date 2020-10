Les portes du Pixel Museum s'ouvriront à Bruxelles le 17 octobre. Il s'agira là de l'un des plus vastes musées pour jeux vidéo au monde.

Le musée est hébergé dans l'historique Hôtel des Douanes, sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles. Les amateurs y trouveront une collection de plus de deux cent vingt-cinq machines, dont certaines n'ont jamais été commercialisés en Europe. Sur base de plus de deux mille éléments, c'est toute l'histoire des jeux qui sera expliquée aux visiteurs. Le musée sera complété par une boutique faisant la part belle au merchandising.

Expérience interactive

Le Pixel Museum sera en outre interactif. Les visiteurs pourront tester leur talent sur plus de cinquante consoles et automates et y jouer à des jeux à la fois anciens et nouveaux.

Le Pixel Museum sera ouvert du jeudi au dimanche inclus. Les tickets d'entrée coûteront 12 euros pour les adultes et 9 euros pour les enfants et les jeunes de 3 à 18 ans.

