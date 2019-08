La BBC planche sur un assistant vocal propre. 'Beeb' - comme il s'appelle - est développé en interne par le chaîne publique britannique et devrait aider les gens à naviguer sur le site web et dans le service de streaming iPlayer.

La BBC travaille sur un assistant vocal dans le but d'aider à rechercher des programmes et à naviguer sur le site web de la chaîne publique, comme l'annonce le journal The Guardian. Ce qui est intéressant ici, c'est que la BBC entend sortir spécifiquement un assistant vocal capable de comprendre les nombreux accents britanniques différents. Dans ce but, elle invite notamment ses employés (régionaux) à faire enregistrer leur voix en vue d'effectuer des tests.

Un haut-parleur intelligent n'est cependant pas à l'ordre du jour. L'assistant sera avant tout un logiciel qui tournera sur le site web de la BBC et dans l'appli iPlayer sur les TV intelligentes. La BBC proposera également le logiciel aux fabricants de hardware souhaitant incorporer l'assistant dans leurs appareils. "Un adulte sur cinq environ dispose d'un haut-parleur intelligent chez lui, et des millions de personnes possèdent des appareils activés par la voix. Il existe donc bien une demande croissante de la part du public d'accéder aux programmes et aux services avec leur voix", déclare-t-on à la BBC dans un communiqué de presse.

Selon la BBC, il convient à présent de procéder à des tests avec des programmes et des services. L'assistant sera activé par la commande vocale 'Beeb'. Selon le journal, ce dernier devrait sortir l'année prochaine. Tout comme iPlayer, il ne sera en principe pas gratuit, mais exigera que l'utilisateur s'acquitte d'une licence TV britannique, d'où provient du reste une grande partie des moyens de fonctionnement de la BBC.