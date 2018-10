La base de données autonome d'Oracle désormais aussi disponible sur site

Oracle 18c est une base de données qui s'approvisionne, évolue, s'optimalise, se corrige et se restaure d'elle-même. Elle fit l'an dernier l'objet d'une annonce en fanfare lors d'Oracle Openworld. Cette fois, Larry Ellison, CTO et fondateur d'Oracle, précise que cette base de données autonome sera aussi disponible sous forme de 'Cloud@customer' dans le centre de données du client.

En marge de la première journée d'Oracle Openworld, la firme annonce également une 'Oracle Data Cloud SMB Solution'. Il s'agit là d'un outil permettant aux petites et moyennes entreprises de constituer un public-cible B2B numérique sur base de facteurs tels la taille de l'entreprise, ses achats précédents, ses possibilités e-commerciales, voire les moyens de paiement acceptés. Les spécialistes du marketing peuvent alors composer un public-cible et le faire évoluer ou encore, au moyen de leurs propres données ou fichiers CRM, constituer un public-cible sur mesure.

Selon une 'bonne vieille' habitude, Ellison est parvenu durant son discours thématique à fustiger de nouveau son concurrent Amazon qui, selon lui, serait nettement plus lent et coûteux, et manquerait de souplesse. Des reproches qu'Amazon avait l'année dernière encore réussi à réfuter. Assez étonnamment, elle effectua à l'époque les mêmes démonstrations, où il s'avéra que le compteur d'Oracle tournait nettement plus vite que celui d'AWS. On peut en conclure - et c'est un messager très important - qu'Oracle semble de nouveau encore et toujours craindre Amazon comme la peste.