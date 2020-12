La Banque Européenne d'Investissement (BEI) va, conjointement avec le Fonds Européen d'Investissement (FEI), libérer 150 millions d'euros à injecter dans l'intelligence artificielle.

L'investissement se fera via l'Artificial Intelligence Co-Investment Facility. Selon la BEI, cette initiative supportera la stratégie numérique de la Commission européenne.

Le nouvel instrument d'investissement a été annoncé lors du Web Summit 2020. Avec un montant allant jusqu'à 150 millions d'euros, la BEI, conjointement avec le FEI, pourra investir dans des entreprises actives dans le secteur de l'intelligence artificielle et dans des technologies apparentées, telles la chaîne de blocs, l'internet des choses et la robotique.

En comparaison avec les Etats-Unis et la Chine, l'Europe investit des milliards d'euros en moins, selon la BEI. Le nouvel instrument a aussi pour cadre plusieurs initiatives d'investissement en cours actuellement, telles l'AI/blockchain-pilot de la BEI d'un montant de 100 millions d'euros.

L'investissement se fera via l'Artificial Intelligence Co-Investment Facility. Selon la BEI, cette initiative supportera la stratégie numérique de la Commission européenne.Le nouvel instrument d'investissement a été annoncé lors du Web Summit 2020. Avec un montant allant jusqu'à 150 millions d'euros, la BEI, conjointement avec le FEI, pourra investir dans des entreprises actives dans le secteur de l'intelligence artificielle et dans des technologies apparentées, telles la chaîne de blocs, l'internet des choses et la robotique.En comparaison avec les Etats-Unis et la Chine, l'Europe investit des milliards d'euros en moins, selon la BEI. Le nouvel instrument a aussi pour cadre plusieurs initiatives d'investissement en cours actuellement, telles l'AI/blockchain-pilot de la BEI d'un montant de 100 millions d'euros.