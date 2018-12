La banque de données IT du secteur belge de l'énergie de nouveau postposée: Tommelein plaide en faveur d'une banque de données flamande

Atrias, le projet IT destiné à interconnecter tous les acteurs d'énergie et les compteurs intelligents, continue de subir des retards. Aujourd'hui, le ministre flamand Tommelein se demande s'il ne faudrait pas redémarrer le projet, ce qui coûterait encore plus d'argent.