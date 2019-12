Mardi, l'université de Maastricht a été la cible d'une vaste cyber-attaque. Le trafic e-mail y a été paralysé, et la plupart des systèmes Windows ont été bloqués, selon un porte-parole de l'université.

L'université ne pouvait pas non plus accéder aux données scientifiques, alors que plusieurs de ses sites web, tels la bibliothèque et le Student Portal, étaient inaccessibles. L'université examine si les intrus ont pu également avoir accès à des données scientifiques extra-sécurisées.

Le porte-parole n'a aucune idée quant à l'origine de l'attaque. Le piratage a débuté dans la nuit de lundi à mardi. Il ignore en outre quand les systèmes seront de nouveau opérationnels: "Il s'agit là d'une importante cyber-attaque. Nous mettons tout en oeuvre pour trouver une solution."

Par ailleurs, l'université est fermée en cette période de vacances de Noël.