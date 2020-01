L'enseignement dispensé à l'université de Maastricht, Maastricht University, reprend aujourd'hui. Durant les vacances de Noël, l'université avait été touchée par une cyber-attaque de type 'ransomware', par laquelle le paiement d'une rançon est exigée pour lever le verrouillage des ordinateurs.

Juste avant la Noël, l'université avait annoncé le piratage de ses ordinateurs, mais sans en dire beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'ordinateurs restaurés que pour permettre un redémarrage, même s'il convient de faire attention à ne pas nuire à la poursuite de l'enquête sur l'attaque en question.

Il avait été demandé aux étudiants et aux collaborateurs de l'université de changer leur mot de passe avant ce lundi 6 janvier et de le faire en dehors du réseau universitaire.

