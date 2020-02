L'Universiteit Maastricht (UM) organise aujourd'hui même un symposium consacré à la cyber-attaque dont elle a été la cible juste avant la Noël. L'attaque avait paralysé l'université jusqu'au 6 janvier. Lors du symposium, l'université entend expliquer ce qui s'est passé et quelles leçons en ont été tirées.

En faisant preuve d'ouverture en la matière, l'université espère contribuer à combattre la cybercriminalité, une forme de délit qui, selon elle, ne cesse de croître et génère de plus en plus un effet de dislocation sociale.

L'attaque, qui a paralysé les ordinateurs de l'université, était de type ransomware (rançongiciel), ce qui signifie que des fichiers sont pris en otage et ne sont libérés qu'en échange du paiement d'une rançon.

L'Observant, un hebdomadaire indépendant de l'université, avait annoncé le 2 janvier que l'UM avait versé 'deux cent mille euros' aux pirates. L'université n'a encore fait aucun commentaire à ce sujet.

