Des hackers de l'armée ukrainienne ont piraté le site web de l'organisation de mercenaires russe Wagner et y ont dérobé les données personnelles de tous les combattants qui y ont adhéré. Voilà ce que déclare le ministre ukrainien de la transformation numérique Mychajlo Federov.

'Chaque tortionnaire, assassin et violeur sera sévèrement puni', affirme Fedorov sur le réseau social Telegram. 'La vengeance sera irrémédiable.' Le message relatif au piratage n'a pas encore pu être contrôle de manière indépendante.

Armée de l'ombre

Wagner est une organisation de mercenaires qui passe pour être l'armée de l'ombre du Kremlin. Elle surveille les intérêts russes dans toutes sortes de pays, et ses mercenaires combattent en Syrie et en Ukraine.

Pour combattre en Ukraine, l'organisation recrute également des délinquants dans les prisons russes. En échange d'une absolution de leur peine, ils doivent aller se battre en Ukraine. Selon cette dernière, les combattants de Wagner se rendent coupables de crimes de guerre à grande échelle.

