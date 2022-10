L'université d'Hasselt va participer au réseau européen d'ordinateurs quantiques. Ce réseau devrait être accessible à partir de la mi-2023 à des fins de recherche et de développement.

Il s'agit de l'European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), qui entend mettre au point avec de la technologie européenne des superordinateurs pour le traitement de données massives ('big data') notamment. L'une de ses composantes est le consortium européen LUMI (Large Unified Modern Infrastructure), à laquelle prend part l'UHasselt conjointement avec d'autres universités et instituts de recherche européens.

'A l'UHasselt, nous allons, dans le cadre du projet LUMI-Q, développer un logiciel et des algorithmes afin d'effectuer des calculs avec ces ordinateurs. En raison de leurs capacités quantiques, ils offrent une puissance de calcul sans précédent, nettement supérieure encore à celle des meilleurs superordinateurs actuels', déclare le prof. dr. Milos Nesladek de l'UHasselt.

L'ensemble de ce projet européen fait l'objet d'un budget total de cent millions d'euros. De nouveaux ordinateurs quantiques viendront s'ajouter à un réseau de superordinateurs existant et ce, sur 6 sites en Europe. Il sera donc question d'une combinaison de deux types de machines.

Pour ce qui est des applications, on pense entre autres à des analyses de grandes quantités de données, qui ne sont techniquement pas faisables aujourd'hui. Mais le traitement d'ondes gravitationnelles ou le développement de médicaments ou d'autres applications encore sont aussi mentionnés.

Il s'agit de l'European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), qui entend mettre au point avec de la technologie européenne des superordinateurs pour le traitement de données massives ('big data') notamment. L'une de ses composantes est le consortium européen LUMI (Large Unified Modern Infrastructure), à laquelle prend part l'UHasselt conjointement avec d'autres universités et instituts de recherche européens.'A l'UHasselt, nous allons, dans le cadre du projet LUMI-Q, développer un logiciel et des algorithmes afin d'effectuer des calculs avec ces ordinateurs. En raison de leurs capacités quantiques, ils offrent une puissance de calcul sans précédent, nettement supérieure encore à celle des meilleurs superordinateurs actuels', déclare le prof. dr. Milos Nesladek de l'UHasselt. L'ensemble de ce projet européen fait l'objet d'un budget total de cent millions d'euros. De nouveaux ordinateurs quantiques viendront s'ajouter à un réseau de superordinateurs existant et ce, sur 6 sites en Europe. Il sera donc question d'une combinaison de deux types de machines.Pour ce qui est des applications, on pense entre autres à des analyses de grandes quantités de données, qui ne sont techniquement pas faisables aujourd'hui. Mais le traitement d'ondes gravitationnelles ou le développement de médicaments ou d'autres applications encore sont aussi mentionnés.