L'Union européenne pourra bientôt infliger des sanctions à des personnes ou à des organisations impliquées dans des cyber-attaques. Les 28 états membres se sont mis d'accord ce lundi à propos d'un système pénal par lequel des avoirs bancaires pourront être gelés et des interdictions de voyager pourront être prononcées. Le système entrera officiellement en vigueur vendredi.

Les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et quelques autres pays avaient insisté pour que soient appliquées des 'cyber-sanctions'. En cause notamment la tentative de piratage ciblant l'Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) à La Haye, mais aussi d'autres cyber-opérations commanditées par Moscou. De plus, ces mesures pénales devraient intimider les pirates désireux de manipuler les élections.

Les sanctions pourront être infligées à toute personne, quel que soit son lieu de résidence ou sa nationalité, mais uniquement après approbation de l'ensemble des 28 pays membres de l'UE. Un tel système pénal existe déjà pour les personnes impliquées dans des attaques recourant à des armes chimiques, comme ce fut le cas à Salisbury (Grande-Bretagne).