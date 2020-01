Un projet serait sur la table de l'UE en vue de limiter pendant quelques années la technologie de reconnaissance faciale dans les espaces publics. L'Europe entend ainsi pouvoir étudier comment éviter les abus en la matière.

Le projet prévoit une suspension pendant trois à cinq ans de la technologie de reconnaissance faciale. Pendant cette période, l'Europe veut en étudier l'impact et examiner comment empêcher les abus. La proposition suggère également des obligations à imposer aux développeurs et utilisateurs de l'intelligence artificielle (AI).

La Commission européenne souhaite introduire des règles destinées à mieux protéger la confidentialité et les droits des Européens. Il subsisterait néanmoins une exception pour les projets de sécurité, ainsi que pour la recherche & le développement. Dans le premier cas, il pourrait s'agir d'une porte dérobée étant donné que la plupart des caméras dans les espaces publics sont installées dans un but sécuritaire.

Selon l'agence de presse Reuters, l'Europe entend encore collecter des réactions avant de prendre une décision définitive. Le mois prochain déjà, la commissaire européenne en charge de la numérisation et de la concurrence, Margrethe Vestager, devrait présenter une proposition formelle.

