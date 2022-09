L'Union européenne prépare la possibilité de faire payer les grandes firmes technologiques pour les coûts des réseaux télécoms européens. Elle organise à ce propos une période de consultation d'une durée de six mois.

Durant cette période de consultation, qui débutera début de l'année prochaine, les entreprises, pays membres et le grand public pourront faire part de leurs réactions à cette proposition, selon le commissaire européen Thierry Breton qui s'est confié à l'agence de presse Reuters. La proposition implique en principe que les géants technologiques soient obligés de contribuer au financement de l'infrastructure télécom européenne. Selon des fournisseurs télécoms européens, des firmes telles Amazon, Google et Meta engrangent en effet des bénéfices en utilisant cette infrastructure. Les firmes technologiques déclarent de leur côté que ce genre de proposition risque de menacer la neutralité du net.

Cette idée s'inscrit dans un débat plus large sur la façon dont l'UE doit s'y prendre vis-à-vis des technologies numériques, dont le métavers. Il n'est pas encore tout à fait certain que des règles ou des propositions de paiement suivront vraiment. Un projet de loi est attendu au plus tôt en 2023, après quoi il devra encore passer à travers les arcanes juridiques de l'UE.

