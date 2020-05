Maggy, un petit appareil ayant pour but de garder une distance sûre entre les personnes, est l'un des lauréats du hackaton paneuropéen organisé par la Commission européenne. Le jury a sélectionné les meilleures solutions soutenant la lutte contre le coronavirus.

Maggy est un appareil compact qui prévient par un signal sonore celui/celle qui le porte que la distance qui le/la sépare des personnes environnantes devient trop courte. Il permet donc de respecter les mesures de distanciation sociale, sans pour autant enfreindre le respect de la vie privée.

L'appareil a été mis au point par quatre entrepreneurs belges (Allan Segebarth, Bart Embrechts, Nicolas Van Odijk et Ruben Miessen). Il a été développé en un temps record d'une semaine et est supporté par Gumption Group. L'un de ses inventeurs, Ruben Miessen, déclare: 'Nous observons déjà un énorme intérêt pour Maggy. Les commandes affluent, et notre téléphone est chaud bouillant'.

L'EUvsVirus Hackaton ciblait les défis corona dans 37 domaines. Pas moins de 2.160 candidats de toute l'Europe y ont pris part. Dans la catégorie 'Business Continuity, Protecting Employees', Maggy a réussi à convaincre le jury. Grâce à cette nomination, Maggy participera au Matchathon européen qui se déroulera du 22 au 25 mai. L'objectif de cet événement en ligne est de permettre aux entreprises et investisseurs européens de faire connaissance avec la technologie.

