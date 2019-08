Les appellations sont importantes, même s'il s'agit de projets open source. Voilà ce qui apparaît ce mois-ci, alors que des développeurs tant de l'écurie Perl que du retoucheur d'images GIMP préparent un changement de nom pour les projets en question.

Un développeur a effectué une scission de l'un des plus importants retoucheurs de photos open source, GIMP. L'objectif est surtout de donner un nouveau nom à la scission, Glimpse, qui soit plus convivial, selon le site technologique The Register.

