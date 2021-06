Afin d'attirer l'attention sur le dépistage du cancer du côlon, l'ONG Stop Cancer Côlon a fait appel au fondateur de la société spatiale SpaceX, Elon Musk pour une campagne de sensibilisation au sein de laquelle elle lui offre un terrain sur la planète Mars sur lequel il pourra installer des toilettes.

L'organisation n'a pas choisi M. Musk par hasard: celui-ci fête ses 50 ans aujourd'hui/lundi. C'est à partir de cet âge que les gens sont encouragés à effectuer régulièrement une analyse de selles afin de détecter au plus vite un éventuel cancer de l'intestin.

Pour attirer l'attention de l'entrepreneur, Stop Cancer Côlon affirme lui avoir acheté un terrain sur Mars assez grand pour construire ses futures toilettes et ce afin qu'il puisse continuer à faire des tests de selles lorsqu'il sera sur la planète rouge. En guise de cadeau d'anniversaire, l'ONG explique sur Twitter lui avoir également envoyé un certificat accompagné de tests de selles et le renvoie vers le site web elonstoilet.com, qui présente la campagne de sensibilisation.

